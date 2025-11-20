Житель Унечи отправился в колонию за попытку кражи электродвигателей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Унечский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на кражу. Приговор выслушал ранее судимый 34-летний житель города.

Фигурант через забор пробрался на территорию производственной базы Мостостроительного поезда №15. В помещении пилорамы он демонтировал со станка пять электродвигателей. Один из них он сломал, вынув медные детали. Их мужчина унёс с собой. Ущерб предприятию составил 16500 рублей.

Через некоторое время злоумышленник вернулся за оставшимися электродвигателями. Там его и задержали сотрудники полиции.

Подсудимый ущерб возместил. На два года и два месяца суд отправил его в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.