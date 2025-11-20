Город32

Житель Унечи отправился в колонию за попытку кражи электродвигателей

2025, 20 ноября 11:12 Суды
Житель Унечи отправился в колонию за попытку кражи электродвигателей
Источник фото

Житель Унечи отправился в колонию за попытку кражи электродвигателей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

 

 

Унечский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на кражу. Приговор выслушал ранее судимый 34-летний житель города.

Фигурант через забор пробрался на территорию производственной базы Мостостроительного поезда №15. В помещении пилорамы он демонтировал со станка пять электродвигателей. Один из них он сломал, вынув медные детали. Их мужчина унёс с собой. Ущерб предприятию составил 16500 рублей.

Через некоторое время злоумышленник вернулся за оставшимися электродвигателями. Там его и задержали сотрудники полиции.

Подсудимый ущерб возместил. На два года и два месяца суд отправил его в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

 

Читайте также
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково
20 ноября 12:18
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково
Брянские школьники и кадеты узнали об обучении в военных вузах
20 ноября 10:20
Брянские школьники и кадеты узнали об обучении в военных вузах
Юный брянский программист занял третье место международной олимпиады
20 ноября 09:25
Юный брянский программист занял третье место международной олимпиады
14 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью
20 ноября 08:53
14 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью

Новости регионов

Актуальные темы

Суды
Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию
Происшествия
11-летняя девочка пропала в Брянске
Общество
Парк «Олимпийский» реконструируют в Брянске
Образование
25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора
ЖКХ
Брянск собирают по кусочкам: новая артерия свяжет все районы города

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм
«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом
Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом

Сегодня между Брянском и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный поезд №139/140 формирования АО «ФПК». По сравнению с одноэтажным составом количество мест увеличилось на 108. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и начальник Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания » Денис Тихонов.

«Россети Центр» установили почти восемь тысяч интеллектуальных счетчиков в Брянской области
«Россети Центр» установили почти восемь тысяч интеллектуальных счетчиков в Брянской области

Филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги работы по оснащению потребителей региона интеллектуальными приборами учета электроэнергии за 10 месяцев 2025 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика