Кибермошенника из Новосибирской области задержали брянские стражи порядка

Кибермошенника из Новосибирской области, обманувшего жителя Дубровки, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 37-летний житель деревни Дубровка Новозыбковского района. Накануне в интернет он нашёл объявление о продаже квадроцикла. После беседы с продавцом мужчина перевёл 73 тысячи рублей предоплаты. После получения денег незнакомец пропал.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. 24-летнего жителя Новосибирской области правоохранители задержали. Молодой человек признался, что продажей мототехники не занимается. Объявление он разместил, рассчитывая подзаработать на доверчивых людях.

Полиция проверяет причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.