Кибермошенники обманули двух брянцев на прошлой неделе

Кибермошенники похитили свыше 20 тысяч рублей у двух брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвой кибермошенников стал житель города Брянска. В мессенджере он получил сообщение от супруги. Женщина попросил срочно перевести на счёт 15 700 рублей. Мужчина ни о чем не подозревая отправил деньги. Лишь позднее он узнал, что аккаунт жены взломали злоумышленники.

В аналогичную ситуацию попала жительница Карачевского района. С аккаунта знакомой мошенники попросили у неё в долг 7500 рублей.

По фактам мошенничества полицейские проводят проверку.