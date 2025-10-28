Город32

Кибермошенники обманули двух брянцев на прошлой неделе

2025, 28 октября 10:35 Происшествия
Кибермошенники обманули двух брянцев на прошлой неделе
Кибермошенники похитили свыше 20 тысяч рублей у двух брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе жертвой кибермошенников стал житель города Брянска. В мессенджере он получил сообщение от супруги. Женщина попросил срочно перевести на счёт 15 700 рублей. Мужчина ни о чем не подозревая отправил деньги. Лишь позднее он узнал, что аккаунт жены взломали злоумышленники.

В аналогичную ситуацию попала жительница Карачевского района. С аккаунта знакомой мошенники попросили у неё в долг 7500 рублей. 

По фактам мошенничества полицейские проводят проверку.

