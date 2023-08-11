Кофеман из Клинцов ограбил магазин

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении магазина в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию сообщил о происшествии в супермаркете города Клинцы. В магазин зашёл. Он проследовал к витрине с кофе, достал пакет и начал складывать в него упаковки. По пути к выходу его попыталась остановить продавец. Но злоумышленник оттолкнул женщину и убежал.

В этот же день мужчину задержали сотрудники полиции. 33-летний житель города ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мелкого хищения именно в этой торговой точке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.