Комбайн сгорел в Почепском районе

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран не случайно. Именно в Туле состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой внешний облик. А идея романа у Толстого родилась благодаря прозе Пушкина. В сериале-расследовании по самому экранизируемому роману Толстого много таких деталей и параллелей.

Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в Брянской области привели к росту дорожно-транспортных происшествий. Количество столкновений автомобилей с поездами с начала 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года с 1 до 3 случаев, из них два ДТП произошло на минувшей неделе.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».