Контрафактную обувь и аксессуары изъяли брянские таможенники

Контрафактную обувь и аксессуары изъяли в магазинах областного центра брянские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В двух торговых точках Советского района областного центра проверку провели Брянские таможенники и сотрудники Брянской транспортной прокуратуры. В принадлежащих индивидуальному предпринимателю магазина правоохранители обнаружили свыше 250 товаров без маркировки, в том числе с признаками контрафактности.

«Из оборота изъято около 200 пар немаркированной обуви, а также очки, ремни и сумки с логотипами иностранных брендов. Качество и безопасность таких товаров для конечного потребителя вызывает сомнения. Законность ввоза и реализации продукции проверяется», — уточнил заместитель начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

Фото Брянской таможни