10 километров трассы обновили в Рогнединском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт трассы Селиловичи — Берёзовка — Шаровичи. 10 километров дороги обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие поставили барьерное ограждение.
В порядок привели остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров поставили автопавильон.
В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком. Работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».