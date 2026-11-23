10 километров трассы обновили в Рогнединском районе по нацпроекту

2026, 23 ноября 11:48

10 километров трассы обновили в Рогнединском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт трассы Селиловичи — Берёзовка — Шаровичи. 10 километров дороги обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие поставили барьерное ограждение.

В порядок привели остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров поставили автопавильон.

В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком. Работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».