Кражу 11 килограммов сыра раскрыли брянские полицейские

Кражу 11 килограммов сыра и 18 литров масла раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции Бежицкого района Брянска обратились сотрудники магазина самообслуживания. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения. Злоумышленник воспользовался отсутствием поблизости покупателей и продавцов. Он сложил в торговую корзинку шесть бутылок оливкового масла и 12 бутылок растительного масла и ушёл, минуя кассовую зону. Ущерб составил почти 9000 рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 32-летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские установили причастность мужчины к ещё одной краже. Из другого супермаркета он похитил шесть банок кофе и 48 упаковок сыра весом более 11 килограммов, стоимостью около 11 тысяч рублей. Товары он вывез на торговой тележке.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.