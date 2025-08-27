Кражу 168 килограммов мёда из чужих ульев раскрыли брянские полицейские

Стражи порядка установили подозреваемого в краже. 63-летний пчеловод из посёлка Радица-Крыловка заменил рамки с мёдом на пустые, а чужие перенёс в свой фургон. Похищенное имущество полицейские обнаружили в его доме во время обыска.

В полицию обратился житель города Сельцо. Мужчина владеет пасекой в селе Бочарки Карачевского района. Вернувшись отпуска, заявитель обнаружил исчезновение 56 гнездовых рамок с мёдом из 28 ульев. Заявитель лишился 168 килограммов мёда стоимостью свыше 104 тысяч рублей.

Пчеловода, подозреваемого в краже 168 килограммов мёда из чужих ульев, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

План развития Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,

При финансовой поддержке Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое

Малые города – большие возможности Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом

Возвращая имена… В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной вой­ны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-­тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –

Рославль возвращает память Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и