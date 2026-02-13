Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске

2026, 13 февраля 09:01

Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о сбыте контрафактных сигарет и незаконном использовании товарных знаков. В преступлении обвиняют супружескую пару из областного центра.

Правоохранители установили, что супруги торгуют немаркированными табачными изделиями. Оперативники провели обыск в жилье и надворных постройках дома подозреваемых. Стражи правопорядка изъяли 1268 пачек немаркированной табачной продукции и 278 пачек сигарет, оклеенных поддельными марками. Стоимость товаров превысила 200 тысяч рублей.

Фигурантам предъявили обвинение.