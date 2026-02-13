Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске

2026, 13 февраля 09:01
Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске
Источник фото

Дело о торговле контрафактными сигаретами рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о сбыте контрафактных сигарет и незаконном использовании товарных знаков. В преступлении обвиняют супружескую пару из областного центра.

Правоохранители установили, что супруги торгуют немаркированными табачными изделиями. Оперативники провели обыск в жилье и надворных постройках дома подозреваемых. Стражи правопорядка изъяли 1268 пачек немаркированной табачной продукции и 278 пачек сигарет, оклеенных поддельными марками. Стоимость товаров превысила 200 тысяч рублей.

Фигурантам предъявили обвинение.

Метки:

Читайте также

Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе
13 февраля 11:32
Два человека пострадали в аварии на трассе в Стародубском районе
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу
12 февраля 18:37
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу
Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу
12 февраля 17:33
Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14184) брянск (6786) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1984) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)