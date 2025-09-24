Кражу 170 тысяч рублей из дома пенсионера в Клинцах раскрыли стражи порядка

18-летнюю девушку, подозреваемую в краже 170 тысяч рублей из дома пенсионера в Клинцах, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился пожилой житель города Клинцы. Из его дома пропали 170 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска полиции задержали подозреваемую.18-летняя жительница Новозыбковского района в поле зрения правоохранителей ранее не попадала. Молодая женщина воспользовалась временным отсутствием хозяина, проникла в жилье и забрала сбережения.

Возбуждено уголовное дело. Девушке предъявлено обвинение. Причиненный ущерб она полностью возместила.