Кражу 250 тысяч рублей из дома раскрыли брянские стражи порядка

Кражу 250 тысяч рублей из дома 80-летней женщины раскрыли стражи порядка в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 80-летняя жительница Почепа. Из её дома пропали 250 тысяч рублей. При этом входная дверь и окна в жилище были заперты.

Правоохранители установили личность подозреваемой в краже. 31-летняя жительница села Доманичи ранее в поле зрения полиции не попадал.

Женщина призналась, что по пути в больницу она заметила на крыльце частного дома ключи. Ими она открыла входную дверь. В шкафу в меховой шапке она нашла стеклянную банку со сбережениями хозяйки. Забрав деньги, злоумышленница заперла за собой входную дверь и ушла.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявлено обвинение. Ущерб она полностью возместила.