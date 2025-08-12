Город32

Кражу 250 тысяч рублей из дома раскрыли брянские стражи порядка

2025, 12 августа 16:09 Происшествия
Кражу 250 тысяч рублей из дома раскрыли брянские стражи порядка
Кражу 250 тысяч рублей из дома 80-летней женщины раскрыли стражи порядка в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 80-летняя жительница Почепа. Из её дома пропали 250 тысяч рублей. При этом входная дверь и окна в жилище были заперты.

Правоохранители установили личность подозреваемой в краже. 31-летняя жительница села Доманичи ранее в поле зрения полиции не попадал. 

Женщина призналась, что по пути в больницу она заметила на крыльце частного дома ключи. Ими она открыла входную дверь. В шкафу в меховой шапке она нашла стеклянную банку со сбережениями хозяйки. Забрав деньги, злоумышленница заперла за собой входную дверь и  ушла.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявлено обвинение. Ущерб она полностью возместила.

