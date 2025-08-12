Кражу 250 тысяч рублей из дома раскрыли брянские стражи порядка

Кражу 250 тысяч рублей из дома 80-летней женщины раскрыли стражи порядка в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 80-летняя жительница Почепа. Из её дома пропали 250 тысяч рублей. При этом входная дверь и окна в жилище были заперты.
Правоохранители установили личность подозреваемой в краже. 31-летняя жительница села Доманичи ранее в поле зрения полиции не попадал.
Женщина призналась, что по пути в больницу она заметила на крыльце частного дома ключи. Ими она открыла входную дверь. В шкафу в меховой шапке она нашла стеклянную банку со сбережениями хозяйки. Забрав деньги, злоумышленница заперла за собой входную дверь и ушла.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявлено обвинение. Ущерб она полностью возместила.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,