Кражу аккумулятора из машины раскрыли брянские полицейские
Кражу аккумулятора из машины раскрыли брянские полицейские в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Жуковского района. Из её автомобиля пропала аккумуляторная батарея. Легковушка была припаркована около дома.
Оперативники уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя. Молодой человек ранее уже был судим. Он признался, что сразу же продал похищенное прохожему за 1000 рублей, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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