Кражу аудиосистемы из автомобиля раскрыли полицейские в Брянске
Подозреваемого в краже аудиосистемы из автомобиля задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился владелец автомобиля «ВАЗ-2113». На территории Бежицкого района Брянска из салона машины пропали автомагнитола, сабвуфер и моноблок. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в салон через незапертый багажник. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 20-летнего брянца. В поле зрения правоохранителей он ранее не попадал. Молодой человек признался, что хотел установить аудиосистему в свою машину.
Похищенное имущество вернули владельцу. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.
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