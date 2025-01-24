Кражу аудиосистемы из автомобиля раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже аудиосистемы из автомобиля задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился владелец автомобиля «ВАЗ-2113». На территории Бежицкого района Брянска из салона машины пропали автомагнитола, сабвуфер и моноблок. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в салон через незапертый багажник. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 20-летнего брянца. В поле зрения правоохранителей он ранее не попадал. Молодой человек признался, что хотел установить аудиосистему в свою машину.

Похищенное имущество вернули владельцу. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.