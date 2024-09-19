Кражу денег и ювелирных изделий из дома раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже 75 тысяч рублей и пяти золотых украшений из частного дома задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Клинцовского района. Из её дома пропали 75 тысяч рублей и пять украшений из золота.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в кражу. 25-летняя жительница района ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Девушка пояснила, что прошла в дом через незапертую входную дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».