Кражу денег из барсетки раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Он положил барсетку на крышу автомобиля и забыл её забрать, перед тем как сесть за руль. Как сумка упала при движении, он не заметил. Внутри был паспорт, военный билет, водительское удостоверение и документы на машину, а также 11 тысяч рублей и банковские карты.

Позже неравнодушный гражданин принес барсетку к заявителю домой. Он нашёл ее на остановке общественного транспорта. Денег в ней не оказалось.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что на остановку сумку подкинул 37-летний брянец. Он нашёл ее возле дороги и не удержался от соблазна забрать деньги. Он решил, что забытую на остановке сумку с документами кто-нибудь обязательно вернёт хозяину.

Полицейские предъявили фигуранту обвинение в совершении кражи. Ущерб он полностью возместил.