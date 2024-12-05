Кражу денег из машины раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже денег из машины задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 33-летний житель Бежицкого района Брянска. Из его автомобиля пропали 10 тысяч рублей из бардачка. Вор воспользовался тем, что стекло на двери машины было неплотно закрыто.

Полицейские за два дня задержали подозреваемого в преступлении. 21-летний житель Брянского района уже был судим за кражу. Похищенные деньги он успел потратить.

Фигуранту предъявили обвинение по статье «Кража».