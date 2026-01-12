Кражу денег из подсобного помещения раскрыли полицейские в Брянске

2026, 12 января 14:06

Кражу денег из подсобного помещения раскрыли полицейские в Брянске. О происшествии сообщил в региональном УМВД.

Накануне в полицию обратилась продавец магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. Днём в подсобное помещение проник вор. Из незапертого металлического шкафчика злоумышленник забрал 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность женщины, подозреваемой в хищении денег. 47-летняя жительница областного центра ранее уже была судима за неуплату алиментов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».