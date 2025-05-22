Кражу денег раскрыли полицейские в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратился житель Почепа. В ночь на 28 февраля в его доме собрались знакомые. Вместе они распивали спиртные напитки. После их визита у потерпевший обнаружил исчезновение пяти тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 42-летний ранее судимый житель Почепа,. Он находился под административным надзором. Подозреваемый добровольно возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит суд.