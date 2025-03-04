Кражу денег с банковской карты раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемую в краже денег с банковской карты задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцов. У женщины пропала банковская карта и деньги со счёта. Исчезновение платежного средства она заметила только спустя пару дней.

Полицейские установили и задержали подозреваемую в краже. 55-летняя уроженка сопредельного государства оплатила покупки в магазинах и аптеках, потратив с чужой карты более 3000 рублей.

Фигурантке предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».