Кражу денег с банковской карты раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Новозыбкова. Она рассказала о исчезновении с банковской карты 25 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению 23-летней жительницы Новозыбковского района. Девушка уже была ранее судима.

Подозреваемая познакомилась с заявительницей в кафе. Та попросила её купить сигареты и сама отдала свою карту, назвав PIN-код. Фигурантка сняла часть денег в банкомате, а также оплатила покупки в продуктовом магазине. Карту она вернула владелице вместе с сигаретами. Только спустя несколько дней женщина обнаружила пропажу денег.

Полиция проводит проверка.