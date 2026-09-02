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Криминал

Кражу денег с банковской карты за один день раскрыли стражи порядка в Почепе

2026, 02 сентября 09:05
Кражу денег с банковской карты за один день раскрыли стражи порядка в Почепе
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Кражу денег с банковской карты за один день раскрыли стражи порядка в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 59-летний житель города Почепа. Мужчина потерял банковскую карту. Узнал он об этом, когда получил смс-уведомление о списании 1450 рублей со счёта.

Оперативники уголовного розыска уже на следующий день задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 61-летний брянец. Мужчина нашёл банковскую карту на остановке общественного транспорта и оплатил ей покупки в магазине. 

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый вернул потерпевшему все потраченные деньги.

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