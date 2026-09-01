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Криминал

Рецидивиста подозревают в хищении велосипеда в Брянске

2026, 01 сентября 17:29
Рецидивиста подозревают в хищении велосипеда в Брянске
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Рецидивиста подозревают в хищении велосипеда в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился 26-летний работник службы доставки. Ночью он ненадолго оставил свой велосипед около подъезда  многоквартирного дома по улице XXII съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. Когда мужчина вернулся, транспортного средства на месте уже не было. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность вора. 28-летний житель Брянска ранее не раз уже был судим. Подозреваемый пояснил, что похитить не пристёгнутый противоугонным тросом велосипед ему не составило труда.

Фигуранту предъявлено обвинение. Причиненный материальный ущерб потерпевшему он возместил. 

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