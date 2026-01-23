Кражу денег с карты пенсионерки раскрыли брянские стражи порядка

2026, 23 января 16:51

Кражу денег с карты пенсионерки раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Женщина потеряла банковскую карту. Пропажу она заметила лишь тогда, когда на телефон ей стали приходить смс-сообщения об оплате покупок в магазине. Злоумышленник успел потратить почти 2500 рублей до момента блокировки платёжного средства.

Полицейские оперативно установили подозреваемую в хищении денег. 25-летняя жительница областного центра ранее закон не нарушала. Женщина возместила причиненный потерпевшей ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявили обвинение. Решение примет суд.