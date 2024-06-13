Кражу денег с карты раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже денег с чужой карты задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница областного центра. Она потеряла на улице банковскую карту. Когда заявительница обнаружила пропажу, неизвестный злоумышленник успел потратить со счёта 13 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили причастность 32-летнего жителя областного центра к краже. Мужчина ранее уже был судим. Задержанный рассказал, что с найденной картой пошёл в магазин, где купил алкоголь, сигареты и кофе.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.