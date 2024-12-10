Кражу денег с карты жительницы Брянска раскрыли полицейские

Подозреваемого в краже денег с банковской карты задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Советского района Брянска. Женщина потеряла банковскую карту. До того, как она успела заблокировать платежное средство, со счёта пропали более 6700 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 20-летний брянец ранее в поле зрения полиции не попадал. Чужую банковскую карту он нашёл на улице и оплатил с неё товары в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».