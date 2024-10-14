Кражу денег со счёта оперативно раскрыли брянские полицейские

Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже денег со счёта пенсионера, задержали правоохранители в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 71-летний житель Советского района Брянска. У мужчины пропала банковская карта и почти 40 тысяч рублей со счёта.

Накануне пенсионер снимал деньги в банкомате для покупку спиртного и продуктов. К банкомату он подходил со случайным знакомым, с которым вместе распивал алкоголь.

Стражи порядка быстро разыскали подозреваемого. 47-летний житель Брянска уже был судим. Мужчина рассказал, что снял в банкомате со счёта карты 38 100 рублей якобы с долг и с разрешения потерпевшего.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Суда мужчину арестовал. Потерпевшему обвиняемый деньги вернул.