Кражу электросамоката раскрыли полицейские в Брянске
Подозреваемого в краже электросамоката за три дня разыскали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 47-летний индивидуальный предприниматель из Москвы. Самокат, сдающийся онлайн в краткосрочную аренду, пропал из переулка Осовиахима Советского района. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.
За три дня правоохранители установили подозреваемого в краже. 21-летний житель областного центра рассказал, что забрал электросамокат для личных нужд. Камнем он разбил устройство для оплаты аренды и отслеживания местонахождения, а затем спрятал транспорт в лесопарке. Самокат полицейские вернули владельцу.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража».
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