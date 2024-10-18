Кражу электросамоката раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже электросамоката за три дня разыскали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 47-летний индивидуальный предприниматель из Москвы. Самокат, сдающийся онлайн в краткосрочную аренду, пропал из переулка Осовиахима Советского района. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

За три дня правоохранители установили подозреваемого в краже. 21-летний житель областного центра рассказал, что забрал электросамокат для личных нужд. Камнем он разбил устройство для оплаты аренды и отслеживания местонахождения, а затем спрятал транспорт в лесопарке. Самокат полицейские вернули владельцу.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража».