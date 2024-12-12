Кражу геймпада из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка

Подозреваемого в краже геймпада из магазина техники в Брянске задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Управляющий магазина электроники и бытовой техники в Фокинском районе Брянска заявил в полицию о краже беспроводного геймпада из торгового зала. На видео с камер наблюдения попал момент кражи. Посетитель спрятал игровой аксессуар, стоимостью 5300 рублей, в пакет и быстро покинул помещение.

Полицейские быстро установили подозреваемого в краже. 30-летний житель Брянска неоднократно был судим за магазинные хищения. Товар он продал прохожему.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».