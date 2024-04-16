Кражу из частного дома раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали рецидивиста по подозрению в краже из частного дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась владелица дома в селе Азаровка. Она отсутствовала в жилище в течении четырёх месяцев. За этом время из дома пропали телевизионная приставка, швейная машинка, часы, мясорубка и настольная лупа с подсветкой.

Полицейские установили подозреваемого в краже. 52-летний житель Стародубского района уже ранее не раз был судим.

Мужчину правоохранителя задержали. Он признался, что сорвал замок на входной двери в пустующем доме и забрал имущество.

Возбуждено уголовное дело.