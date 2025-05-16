Кражу из дома раскрыли брянские стражи порядка

Кражу металлических изделий и кровати из дома раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 38-летний житель села Ржаница Жуковского района. Мужчина отсутствовал около недели дома. Вернувшись, он обнаружил взломанные замки на входной двери. Злоумышленник похитил из дома 25 метров металлической сетки, шесть металлических столбов, газовую трубу и счетчик, электропроводку и кровать. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 66-летний местный житель. В 2020 году пенсионер уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело. До суда рецидивист будет находиться под подпиской о невыезде.