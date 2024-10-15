Кражу из магазина оперативно раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже продуктов из магазина оперативно задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания в Фокинском районе Брянска произошла кража. Ранее судимый 51-летний мужчина пришел в супермаркет и набрал продуктов почти на 7500 рублей. Он незаметно спрятал товары в пакет, а затем ушёл, не оплатив покупки.

Рецидивиста оперативно задержали сотрудники полиции. Похищенное он продал прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».