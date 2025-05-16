Кражу колёс из сарая раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже колёс из сарая задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Дятьково. При неизвестных обстоятельствах из сарая около дома пропали два автомобильных колеса. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 19-летний студент местного техникума. В сарай он проник, выбив несколько досок из стены. Ранее в поле зрения полиции парень не попадал.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.