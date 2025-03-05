Кражу куртки с телефоном раскрыли полицейские в Брянске

Двух рецидивистов, подозреваемых в краже куртки и мобильного телефона, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель Бежицкого района Брянска. Молодой человек катался на велосипеде и ему стало жарко. Он положил куртку, в которой находились телефон и наушники, недалеко от спортивной площадки. Некоторое время, потерпевший не обнаружил вещей на месте. Ущерб превысил 9 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые 35-летний и 37-летний жители областного центра. Мужчин задержали правоохранители. Дома у одного из их стражи правопорядка обнаружили похищенную куртку.

Фигуранты пояснили, что наушники они выбросили, а телефон продали за 800 рублей. Полицейские изъяли гаджет у покупателя и вернули его потерпевшему.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже.