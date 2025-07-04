Кражу микроволновой печи из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже микроволновой печи из магазина задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина бытовой техники, расположенного в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропала микроволновая печь.

Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения. Посетитель взял кухонный прибор со стеллажа и спокойно пронес неоплаченный товар мимо кассы.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении. 49-летний житель города ранее был судим.

Мужчина пояснил, что взял микроволновку для личных нужд. Сотрудники полиции изъяли технику у него дома.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.