Кражу продуктов на 21 тысяч рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже продуктов на 21 тысяч рублей из магазина задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники крупного сетевого магазина в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты на 21 тысячу рублей. Один из посетителей сложил в тележку несколько банок кофе, упаковки с мясными изделиями и сыром, другие продукты. Пройдя мимо кассы, он вышел на парковку и переложил «покупки» в пакеты.

Правоохранители задержали мужчину. Он признался, что продал похищенное в этот же день, выручив около 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».