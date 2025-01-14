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Кражу продуктов на 21 тысяч рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка

2025, 14 января 16:30 Происшествия
Кражу продуктов на 21 тысяч рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка
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Подозреваемого в краже продуктов на 21 тысяч рублей из магазина задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратились сотрудники крупного сетевого магазина в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали продукты на 21 тысячу рублей. Один из посетителей  сложил в тележку несколько банок кофе, упаковки с мясными изделиями и сыром, другие продукты. Пройдя мимо кассы, он вышел на парковку и переложил «покупки» в пакеты.

Правоохранители задержали мужчину. Он признался, что продал похищенное в этот же день, выручив около 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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