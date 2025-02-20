Кражу ритуальных корзин с кладбища раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 55-летняя жительница Карачевского района. С могилы её супруга на местном кладбище пропали шесть ритуальных корзин. Ущерб собственница оценила в 20 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 42-летнего жителя района. Ранее он не имел проблем с законом. Две корзины мужчина успел продать, а остальные изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».