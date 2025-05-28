Кражу робота-пылесоса из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Семейную пару, подозреваемую в хищении робота-пылесоса из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине в Бежицком районе областного центра произошла необычная кража. Из торгового зала пропал робот-пылесос стоимостью около 4000 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения. Оказалось, что технику незаметно спрятали в детской коляске двое посетителей. Они беспрепятственно покинули магазин, не оплатив товар.

Сотрудники задержали подозреваемых — 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, состоящих в браке. Робот-пылесос у них изъят.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.