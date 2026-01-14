Кражу семи подушек раскрыли брянские стражи порядка

2026, 14 января 10:42

Кражу семи подушек из частного дома раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница города Брянска. В доме женщины, расположенном в селе Сетолово Почепского района, произошла кража. Четыре месяца она не посещала жилище. За это время туда наведался вор. Он взломал входную дверь и забрал семь перьевых подушек, а также металлическую кастрюлю.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 48-летний житель расположенного поблизости посёлка. Он уже был судим за кражу.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.