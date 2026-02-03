Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Кражу сыра из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 03 февраля 08:48
Рецидивиста, подозреваемого в краже сыра из магазина на 3500 рублей, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился администратор сетевого магазина в Советском районе Брянска. Сотрудники выявили факт хищения фасованного сыра на более чем 3500 рублей. Товары из зала вынес один из посетителей

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 34-летний житель Брянска ранее уже был судим за магазинные кражи. Рецидивиста правоохранители задержали. Он пояснил, что сыр продал прохожим.

Возбуждено уголовное дело. 

