Кражу сыра из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 03 февраля 08:48

Рецидивиста, подозреваемого в краже сыра из магазина на 3500 рублей, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор сетевого магазина в Советском районе Брянска. Сотрудники выявили факт хищения фасованного сыра на более чем 3500 рублей. Товары из зала вынес один из посетителей

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 34-летний житель Брянска ранее уже был судим за магазинные кражи. Рецидивиста правоохранители задержали. Он пояснил, что сыр продал прохожим.

Возбуждено уголовное дело.