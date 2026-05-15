Железнодорожники поблагодарили брянских школьниц за бдительность

2026, 15 мая 13:09

Железнодорожники поблагодарили брянских школьниц за бдительность. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Железнодорожники пришли в школу №3 города Дятьково Брянской области. Они провели для семиклассников урок безопасности.

Перед началом занятия гости вручили двум школьницам благодарности и подарки за проявленную бдительность. Девочки около железнодорожной станции в Дятьково заметили людей без форменной одежды около релейных шкафов. Понимая, что неизвестные могут быть злоумышленниками, школьницы позвонили в полицию.

Железнодорожники напомнили ребятам о безопасности на железной дороге. Также гости рассказали, как не стать жертвой вербовщиков, которые через соцсети и мессенджеры ищут среди подростков для совершения преступлений.