Железнодорожники поблагодарили брянских школьниц за бдительность. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Железнодорожники пришли в школу №3 города Дятьково Брянской области. Они провели для семиклассников урок безопасности.
Перед началом занятия гости вручили двум школьницам благодарности и подарки за проявленную бдительность. Девочки около железнодорожной станции в Дятьково заметили людей без форменной одежды около релейных шкафов. Понимая, что неизвестные могут быть злоумышленниками, школьницы позвонили в полицию.
Железнодорожники напомнили ребятам о безопасности на железной дороге. Также гости рассказали, как не стать жертвой вербовщиков, которые через соцсети и мессенджеры ищут среди подростков для совершения преступлений.