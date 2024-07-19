Кражу телефона из аптеки раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

44-летняя жительница Советского района Брянска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она забыла свой мобильный телефон на стойке в аптеке. А уже через несколько минут техники на месте не было.

Полицейские установили подозреваемую в краже. 42-летняя жительница Карачевского района ранее в поле зрения полиции не попадала.Чужой смартфон женщина решила оставить себе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Женщине предъявили обвинение.