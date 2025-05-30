Кражу телефона раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже телефона задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Володарского района Брянска. Женщина по рассеянности где-то оставила сумку, в которой находился мобильный телефон. Самостоятельно найти имущество она не смогла.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что гаджет на улице нашёл 40-летний житель города. Он возместил потерпевшей ущерб.

Фигуранту предъявили обвинение в краже.