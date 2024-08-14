Кражу телефона раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские в Брянске задержали подозреваемого в краже телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Бежицкого района. После ухода гостей женщина обнаружила исчезновение своего мобильного телефона. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в краже. 39-летний знакомый потерпевшей вернул похищенный телефон. Фигуранту предъявили обвинение. Ему грозит до пяти лет колонии.