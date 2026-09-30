Участники преступной группировки предстали перед судом в Новозыбкове

2026, 30 сентября 13:44

Четверо жителей Новозыбкова получили тюремные сроки за использовании рабского труда, вымогательство и мошенничесвто. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об использовании рабского труда, вымогательстве, мошенничестве и хранении оружия. На скамье подсудимых оказались четверо жителей Новозыбкова в возрасте от 26 до 36 лет.

С декабря 2015 по октябрь 2024 года трое фигурантов, применяя насилие, принуждали 39-летнего мужчину бесплатно работать на автомойке их знакомого, а также на участке и придомовой территории одного из них.

С апреля по май 2024 года обвиняемые вымогали полученные за ранение в зоне СВО деньги у 22-летнего жителя Новозыбкова, угрожая ему физической расправой. Также злоумышленники заключили с ним договор купли-продажи автомобиля. Транспортное средство они забрали, но почти два миллиона рублей не выплатили. Под влиянием группы потерпевший передал им автомобиль «ВАЗ-2107» и 696 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года двое фигурантов узнали, что 25-летний житель города получил выплату за ранение в ходе специальной военной операции. Под предлогом помощи в решении личных проблем они похитили у него более 1,4 млн рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России. При обыске в гараже одного фигуранта правоохранители обнаружили револьвер.

Суд назначил виновным наказание от 7 лет до 10 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафом от 150 до 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.