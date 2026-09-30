Брянские школьники стали призёрами Президентских спортивных игр

2026, 30 сентября 12:56

Брянские школьники стали призёрами Президентских спортивных игр. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В детском центре «Смена» в Краснодарском крае накануне завершились всероссийские спортивные игр школьников «Президентские спортивные игры». Участие в них приняли команды из 77 регионов. В программу соревнований вошли лёгкая атлетика, футбол, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, самбо, шахматы и спортивное ориентирование.

Регион успешно представили воспитанники школы № 72 города Брянска. Команда заняла третье место в спортивном ориентировании.