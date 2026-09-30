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Образование

Брянские педагоги стали призёрами конкурса «Сердце отдаю детям»

2026, 30 сентября 14:10
Брянские педагоги стали призёрами конкурса «Сердце отдаю детям»
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Брянские педагоги стали призёрами всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

29 сентября в Самаре прошёл финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Участие в нём принимают педагоги системы дополнительного образования детей.

В номинации «Наставничество в дополнительном образовании» диплом лауреата второй степени завоевала педагог-организатор Центра детского творчества города Брянска Джамиля Сказченко. Также она отмечена специальным призом «Признание профессионального сообщества» от Общероссийского Профсоюза образования.

В номинации «Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона» педагог Брянского губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина Татьяна Какурина стала лауреатом 3 степени. Она стала уже третьим педагогом отдела народного творчества Дворца, попавшим в число призёров всероссийского этапа конкурса.

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