Кражу труб с дачи раскрыли брянские полицейские
Подростка, подозреваемого в краже труб с дачи, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась владелица дачного участка в садовом обществе в Володарском районе Брянска. С территории пропали металлические трубы. Ущерб превысил 5000 рублей.
Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастен 16-летний житель областного центра. В поле зрения полиции он ранее не попадал. Подросток рассказал правоохранителям, что похищенные изделия он сдал на металлолом.
Фигуранту предъявили обвинение в краже. Причиненный ущерб он возместил.
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