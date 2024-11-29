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Кражу ульев раскрыли брянские стражи порядка

2024, 29 ноября 18:35 Происшествия
Кражу ульев раскрыли брянские стражи порядка
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Подозреваемых в краже двух ульев задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился житель села Добрунь Суземского района. Из его строящегося дома пропали два , стоимостью почти 4000 рублей.

Полицейские выяснили, что двое злоумышленников погрузили похищенное имущество в кузов своего автомобиля и уехали.

Правоохранители задержали В ходе подозреваемых — двух местных жителей 56 и 62 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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