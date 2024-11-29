Кражу ульев раскрыли брянские стражи порядка
Подозреваемых в краже двух ульев задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель села Добрунь Суземского района. Из его строящегося дома пропали два , стоимостью почти 4000 рублей.
Полицейские выяснили, что двое злоумышленников погрузили похищенное имущество в кузов своего автомобиля и уехали.
Правоохранители задержали В ходе подозреваемых — двух местных жителей 56 и 62 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».