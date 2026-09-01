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Криминал

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече

2026, 01 сентября 14:31
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече
Источник фото

Подозреваемого в краже велосипеда жителя Унечи задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 42-летняя жительница города Унечи. В конце июня у неё пропал велосипед. Двухколёсный транспорт был неисправен и припаркован около отделения почтовой связи в центре города. Техника была пристёгнута противоугонным тросом. 

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 38-летний местный житель ранее закон не нарушал. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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