Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече

2026, 01 сентября 14:31

Подозреваемого в краже велосипеда жителя Унечи задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница города Унечи. В конце июня у неё пропал велосипед. Двухколёсный транспорт был неисправен и припаркован около отделения почтовой связи в центре города. Техника была пристёгнута противоугонным тросом.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 38-летний местный житель ранее закон не нарушал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».