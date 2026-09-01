Подозреваемого в краже велосипеда жителя Унечи задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 42-летняя жительница города Унечи. В конце июня у неё пропал велосипед. Двухколёсный транспорт был неисправен и припаркован около отделения почтовой связи в центре города. Техника была пристёгнута противоугонным тросом.
Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 38-летний местный житель ранее закон не нарушал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».